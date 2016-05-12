《汇市简讯》若英国央行两位委员支持降息，欧元/英镑可能升至0.80

挪威经济：挪威财长称英国退欧和美国政治不确定性给该国经济带来风险
路透奥斯陆1月17日 - 挪威财长Siv Jensen周二在企业界会议上表示，挪威经济显示复苏迹象，但容易受到国际局势发展的冲击。
0743GMT
* 若英国央行货币政策委员会(MPC)会议记录显示有两位委员投票支持降息，欧元/英镑有可能涨至0.80英镑，
* 弗利葛和霍尔丹的投票受到关注。市场普遍预估为MPC一致通过维持利率不变
* 欧元/英镑上次是在4月12日触及0.80，0.7994是4月18日高点
* MPC会议记录和英国央行通胀报告将在1100GMT公布，总裁卡尼将在1130GMT举行记者会
* 英国退欧公投的风险仍是焦点。
* 0.80之前的阻力位分别在0.7927和0.7946，5月5日低点0.7862是支撑位 (完)
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全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 蔡美珍)
路透奥斯陆1月17日 - 挪威财长Siv Jensen周二在企业界会议上表示，挪威经济显示复苏迹象，但容易受到国际局势发展的冲击。
路透1月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:16时，1港元=0.88599人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为23.61%，低于上交易日收盘的23.90%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.53 4.74 1.08 建设银行 5.62 5.79 1.10 中国银行 3.50 3.51 1.13 农业银行 3.15 3.26
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