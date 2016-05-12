《汇市简讯》若英国央行两位委员支持降息，欧元/英镑可能升至0.80

0743GMT

* 若英国央行货币政策委员会(MPC)会议记录显示有两位委员投票支持降息，欧元/英镑有可能涨至0.80英镑，

* 弗利葛和霍尔丹的投票受到关注。市场普遍预估为MPC一致通过维持利率不变

* 欧元/英镑上次是在4月12日触及0.80，0.7994是4月18日高点

* MPC会议记录和英国央行通胀报告将在1100GMT公布，总裁卡尼将在1130GMT举行记者会

* 英国退欧公投的风险仍是焦点。

* 0.80之前的阻力位分别在0.7927和0.7946，5月5日低点0.7862是支撑位 (完)

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