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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 16:19 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月12日

路透香港5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:
18时，1港元=0.83902人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为37.
19%，高于上交易日收盘的36.15%。
    公司名        A股代码         H股代码      A股价格(元)    H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                              4.18             3.92        1.27
 建设银行                                              4.69             4.68        1.19
 中国银行                                              3.25             3.00        1.29
 农业银行                                              3.05             2.71        1.34
 招商银行                                             17.46            16.70        1.25
 中信银行                                              5.57             4.55        1.46
 交通银行                                              5.25             4.61        1.36
 民生银行                                              9.27             7.05        1.57
 中国人寿                                             21.05            16.56        1.52
 中国平安                                             31.71            34.10        1.11
 中国太保                                             26.59            25.40        1.25
 中信证券                                             15.60            15.58        1.19
 新华人寿                                             39.32            24.50        1.91
 海通证券                                             14.60            12.06        1.44
 华能国际                                              7.36             5.44        1.61
 大唐发电                                              4.00             2.10        2.27
 华电国际                                              5.21             3.86        1.61
 中煤能源                                              4.80             3.12        1.83
 中国神华                                             13.81            11.90        1.38
 中国石油                                              7.20             5.36        1.60
 兖州煤业                                              8.92             4.00        2.66
 中国石化                                              4.62             5.13        1.07
 上海石化                                              6.14             3.60        2.03
 中海油服                                             12.39             6.21        2.38
 仪征化纤                                              4.03             1.51        3.18
 中国铝业                                              3.94             2.41        1.95
 江西铜业                                             13.02             8.73        1.78
 洛阳钼业                                              3.37             1.43        2.81
 紫金矿业                                              3.09             2.57        1.43
 马钢股份                                              2.47             1.53        1.92
 鞍钢股份                                              3.84             3.31        1.38
 重庆钢铁                                              2.54             1.18        2.57
 海螺水泥                                             14.77            18.80        0.94
 洛阳玻璃                                             26.24             4.44        7.04
 京城机电                                              8.28             3.07        3.21
 中联重科                                              4.11             2.25        2.18
 金隅股份                                              7.96             4.97        1.91
 中国国航                                              7.73             5.83        1.58
 东方航空                                              7.30             4.41        1.97
 南方航空                                              7.42             5.05        1.75
 中国远洋                                              5.29             2.72        2.32
 中海集运                                              4.30             1.72        2.98
 中集集团                                             13.75            10.34        1.58
 中海发展                                              6.14             5.20        1.41
 宁沪高速                                              8.50            10.74        0.94
 深高速                                                8.05             6.98        1.37
 成渝高速                                              4.18             2.61        1.91
 皖通高速                                             11.90             5.89        2.41
 广深铁路                                              4.19             3.72        1.34
 中国南车                                              9.11             7.23        1.50
 中国交建                                             11.10             8.90        1.49
 中国铁建                                              9.89             9.26        1.27
 中国中铁                                              7.16             5.88        1.45
 长城汽车                                              8.54             5.73        1.78
 比亚迪                                               59.51            42.25        1.68
 广汽集团                                             24.69             8.41        3.50
 青岛啤酒                                             30.43            28.45        1.27
 白云山                                               24.02            17.60        1.63
 新华制药                                             11.30             4.60        2.93
 海信科龙                                              7.10             3.66        2.31
 南京熊猫                                             13.90             5.57        2.97
 晨鸣纸业                                              8.38             5.44        1.84
 上海医药                                             19.03            16.74        1.35
 中兴通讯                                             13.71            10.28        1.59
 东方电气                                              9.86             5.60        2.10
 潍柴动力                                              7.71             8.91        1.03
 东北电气                                              6.03             2.20        3.27
 广船国际                                             23.87            11.68        2.44
 昆明机床                                              6.70             2.22        3.60
 一拖股份                                              9.60             4.07        2.81
 北辰实业                                              4.10             2.33        2.10
 创业环保                                              7.59             4.01        2.26
 中国中冶                                              3.80             2.10        2.16
 金风科技                                             15.30            11.96        1.52
 丽珠                                                 44.18            36.30        1.45
 万科                                                 24.43            17.62        1.65
 郑煤机                                                5.72             3.12        2.19
 大连港                                                5.52             3.12        2.11
 山东墨龙                                              7.77             2.83        3.27
 浙江世宝                                             25.28             7.85        3.84
 复星医药                                             18.73            19.40        1.15
 光大银行                                              3.55             3.23        1.31
 东江环保                                             16.12            11.04        1.74
 上海电气                                              7.70             3.21        2.86
 广发证券                                             15.34            16.64        1.10
 华泰证券                                             15.90            15.38        1.23
 
                                    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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