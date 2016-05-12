路透基点：台塑集团签署贷款协议，为越南钢厂项目筹资21亿美元--TRLPC

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾台塑集团 为其越南钢铁厂项目已签署一笔七年期、融资21亿美元的贷款，另外一笔 五年期、14亿美元对国际金融机构的联合贷款，料将于6月底结案。 由于市场反应热烈，上月这两笔贷款的规模已提高到35亿美元；五年 和七年期两笔贷款的起初融资目标分别为10亿和15亿美元。 台湾银行、星展银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行和台北富邦 商业银行担任21亿美元贷款的牵头行兼簿记行，其中华银为额度代理行。 这笔贷款只面向台湾银行业者。 该笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码158个基点， 如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，将由借款人 支付超出的部分。 各家银行将获得24个基点的最高前端费。 贷款协议已于5月5日签署。 借款人为台塑河静(开曼)有限公司，借款人11名股东作为担保人，包 括母公司台塑集团及其子公司、台湾中钢及日本JFE Steel Corp。 台塑持有台塑河静钢铁公司的70%股份，台湾中钢持有25%。日本JFE Steel Corp持有剩余的5%。台塑河静钢铁公司正在越南兴建钢厂。 与此同时，借款人将从外国金融机构筹措五年期、14亿美元的贷款。 中银香港、瑞穗银行和三井住友银行为牵头行兼簿记行。利率为较伦敦银 行间拆放款利率(Libor)加码140个基点。(完) (编译 于春红; 审校 张荻)
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502