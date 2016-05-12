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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 16:55 BJT

路透基点：台塑集团签署贷款协议，为越南钢厂项目筹资21亿美元--TRLPC

路透5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾台塑集团
为其越南钢铁厂项目已签署一笔七年期、融资21亿美元的贷款，另外一笔
五年期、14亿美元对国际金融机构的联合贷款，料将于6月底结案。
    
    由于市场反应热烈，上月这两笔贷款的规模已提高到35亿美元；五年
和七年期两笔贷款的起初融资目标分别为10亿和15亿美元。
    
    台湾银行、星展银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行和台北富邦
商业银行担任21亿美元贷款的牵头行兼簿记行，其中华银为额度代理行。
这笔贷款只面向台湾银行业者。
    
    该笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码158个基点，
如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，将由借款人
支付超出的部分。
    
    各家银行将获得24个基点的最高前端费。
    
    贷款协议已于5月5日签署。
    
    借款人为台塑河静(开曼)有限公司，借款人11名股东作为担保人，包
括母公司台塑集团及其子公司、台湾中钢及日本JFE Steel Corp。
    
    台塑持有台塑河静钢铁公司的70%股份，台湾中钢持有25%。日本JFE 
Steel Corp持有剩余的5%。台塑河静钢铁公司正在越南兴建钢厂。
    
    与此同时，借款人将从外国金融机构筹措五年期、14亿美元的贷款。
中银香港、瑞穗银行和三井住友银行为牵头行兼簿记行。利率为较伦敦银
行间拆放款利率(Libor)加码140个基点。(完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 张荻)

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