路透基点：台塑集团签署贷款协议，为越南钢厂项目筹资21亿美元--TRLPC

路透5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾台塑集团 为其越南钢铁厂项目已签署一笔七年期、融资21亿美元的贷款，另外一笔 五年期、14亿美元对国际金融机构的联合贷款，料将于6月底结案。 由于市场反应热烈，上月这两笔贷款的规模已提高到35亿美元；五年 和七年期两笔贷款的起初融资目标分别为10亿和15亿美元。 台湾银行、星展银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行和台北富邦 商业银行担任21亿美元贷款的牵头行兼簿记行，其中华银为额度代理行。 这笔贷款只面向台湾银行业者。 该笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码158个基点， 如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，将由借款人 支付超出的部分。 各家银行将获得24个基点的最高前端费。 贷款协议已于5月5日签署。 借款人为台塑河静(开曼)有限公司，借款人11名股东作为担保人，包 括母公司台塑集团及其子公司、台湾中钢及日本JFE Steel Corp。 台塑持有台塑河静钢铁公司的70%股份，台湾中钢持有25%。日本JFE Steel Corp持有剩余的5%。台塑河静钢铁公司正在越南兴建钢厂。 与此同时，借款人将从外国金融机构筹措五年期、14亿美元的贷款。 中银香港、瑞穗银行和三井住友银行为牵头行兼簿记行。利率为较伦敦银 行间拆放款利率(Libor)加码140个基点。(完) (编译 于春红; 审校 张荻)