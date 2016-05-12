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债券 | 2016年 5月 12日 星期四 16:39 BJT

欧元债市：指标德债收益率再创一个月低点，向年内低点靠拢

策略师表示，欧元上涨也支持对欧元计价资产的需求，比如债券。欧元兑美元 过去三个月涨逾1%。

“德债势将维持韧性，因风险偏好不稳，且欧元反弹，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。

“我们仍预计德债收益率将测试区间低端，不久后将创纪录新低。”

欧元区公债收益率周四全线走低，其中希腊10年期公债收益率 领跌，下滑5个基点至六个月新低7.62%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/李爽 审校 张明钧/张荻)

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