欧元债市：指标德债收益率再创一个月低点，向年内低点靠拢

《中国新债预测》三年新发国债利率均值2.77%，七年续发国债均值3.14%
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
策略师表示，欧元上涨也支持对欧元计价资产的需求，比如债券。欧元兑美元 过去三个月涨逾1%。
“德债势将维持韧性，因风险偏好不稳，且欧元反弹，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。
“我们仍预计德债收益率将测试区间低端，不久后将创纪录新低。”
欧元区公债收益率周四全线走低，其中希腊10年期公债收益率 领跌，下滑5个基点至六个月新低7.62%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/李爽 审校 张明钧/张荻)
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% -0.5 -0.225% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.585% -1.0 0.595% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.38 +0.10 150.28 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场