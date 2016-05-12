标题新闻：泰国第一季GDP按季增幅料放缓至0.6%，因消费减弱拖累成长动能降温--路透调查

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补

0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)