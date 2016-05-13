台湾经济指标预测--5月13日至6月7日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1600 外销订单 4月 -- -4.7% 年变动率 5/20 1620 经常帐 第一季 -- 顺差200.1亿美元 * 5月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/23 0830 季调失业率 4月 -- 3.92% 5/23 1600 工业生产指数 4月 -- -3.57% 5/24 1620 M2年增率 4月 -- 4.81% * 6月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/6 1620 外汇存底 5月 -- 4,331.84亿美元 6/7 0830 消费者物价指 5月 -- +1.88% 数(CPI) *6/7 1600 出口 5月 -- -6.5% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第二季 -- 1.500% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 0830 经济成长率 第一季 -- -0.84% (统计值) (第一季概估值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。