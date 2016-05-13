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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 08:00 BJT

台湾经济指标预测--5月13日至6月7日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：   

    * 5月16日当周    

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     5/20      1600       外销订单       4月             --                 -4.7%
                          年变动率                           
     5/20      1620         经常帐    第一季             --       顺差200.1亿美元
    * 5月23日当周    

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     5/23      0830     季调失业率       4月             --                 3.92%
     5/23      1600   工业生产指数       4月             --                -3.57%
     5/24      1620       M2年增率       4月             --                 4.81%
    * 6月6日当周    

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
      6/6      1620       外汇存底       5月             --        4,331.84亿美元
      6/7      0830   消费者物价指       5月             --                +1.88%
                           数(CPI)                           
     *6/7      1600           出口       5月             --                 -6.5%
 
     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                  前值
       --  1700(预)       重贴现率     第二季            --                1.500%
     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
       --      0830     经济成长率    第一季             --                -0.84%
                          (统计值)                                 (第一季概估值)
    参看全球经济数据相关资料，点选 
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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