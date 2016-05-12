全球贵金属：5月11日SPDR黄金持仓增0.32%，iShares白银持仓持平

标题新闻：马来西亚央行料周四维持指标利率在3.00%不变，以稳定本币并支撑经济--路透调查
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路透5月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二增加0.3 2%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓则持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,068,578.7 5月11日 26,982,596.3 5月10日 85,982.4 0.32% iShares 335,073,584.4 5月11日 335,073,584.4 5月10日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 张荻)
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路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业雷诺兹烟草 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)