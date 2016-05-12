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市场报道 | 2016年 5月 12日 星期四 17:09 BJT

欧洲汇市：英镑持稳，市场关注英国央行的“超级星期四”

“英国央行总裁卡尼的讯息可能是，货币政策委员会(MPC)打算缓步采取有限的政策收紧方式，但那将使得市场犹存央行下个动作将是降息的臆测。”法国兴业银行策略师Kit Juckes在晨间一篇报告指出。

“我们对英镑看法仍偏空，这呈现在做空英镑/美元和英镑/挪威克朗。”

英镑/美元 微跌不到0.1%，报1.4438。英镑/欧元 则微升不到0.1%，报0.7901英镑。(完)

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