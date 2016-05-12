欧洲汇市：英镑持稳，市场关注英国央行的“超级星期四”

标题新闻：马来西亚央行料周四维持指标利率在3.00%不变，以稳定本币并支撑经济--路透调查
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“英国央行总裁卡尼的讯息可能是，货币政策委员会(MPC)打算缓步采取有限的政策收紧方式，但那将使得市场犹存央行下个动作将是降息的臆测。”法国兴业银行策略师Kit Juckes在晨间一篇报告指出。
“我们对英镑看法仍偏空，这呈现在做空英镑/美元和英镑/挪威克朗。”
英镑/美元 微跌不到0.1%，报1.4438。英镑/欧元 则微升不到0.1%，报0.7901英镑。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 于春红/张若琪/张荻)
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路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业雷诺兹烟草 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)