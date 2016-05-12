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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 17:38 BJT

香港个股：周大福珠宝料2015/16年度净利同比下跌40-50%

路透香港5月12日 - 香港珠宝零售商--周大福珠宝集团 周四发出盈利警告，预期截至3月底止财政年度的净利将同比下挫40-50%，主要由于大中华区消费意欲疲弱拖累营业额下跌，及毛利率下降。

周大福的声明称，毛利率下跌，主要原因是期内录得黄金借贷未变现对冲亏损，而去年则为未变现对冲收益，以及黄金产品销售增加令产品组合占比改变。

公司表示，如扣除了黄金借贷未变现对冲收益或亏损，以及因人民币波动而产生的外汇净亏损的影响，则2015/16年度的溢利预计比去年减少约20-30%。

周大福2014/15年度的净利为54.56亿港元。

受累访港旅游业放缓及本地消费意欲因经济前景不明朗而减弱，香港3月份零售业总销售货值按年跌9.8%，为连续13个月下滑。 （完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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