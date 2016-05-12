香港个股：周大福珠宝料2015/16年度净利同比下跌40-50%

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透香港5月12日 - 香港珠宝零售商--周大福珠宝集团 周四发出盈利警告，预期截至3月底止财政年度的净利将同比下挫40-50%，主要由于大中华区消费意欲疲弱拖累营业额下跌，及毛利率下降。
周大福的声明称，毛利率下跌，主要原因是期内录得黄金借贷未变现对冲亏损，而去年则为未变现对冲收益，以及黄金产品销售增加令产品组合占比改变。
公司表示，如扣除了黄金借贷未变现对冲收益或亏损，以及因人民币波动而产生的外汇净亏损的影响，则2015/16年度的溢利预计比去年减少约20-30%。
周大福2014/15年度的净利为54.56亿港元。
受累访港旅游业放缓及本地消费意欲因经济前景不明朗而减弱，香港3月份零售业总销售货值按年跌9.8%，为连续13个月下滑。 （完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502