台湾金融：金管会加强银行办理TRF风险控管，检讨修正专业法人客户资格

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透台北5月12日 - 台湾金管会周四称，加强银行办理人民币TRF(目标可赎回远期契约)风险控管，正检讨修正专业法人客户资格条件及订定复杂性高风险衍生性金融商品审查与申请程序等规范，将配合金融检查以确保银行落实管理措施。
至于台星跨境连线交易(台星通)部分，金管会新闻稿也指出，证交所转投资设立的国际通证券预计于今年第二季开业，将待新加坡交易所转投资S-SPV成立后，依循双方交易所规划之连线架构办理。
“为持续扩大金融进口替代之成效，今年推动重点为鼓励保险业将其国外有价证券投资移回由国内保管机构保管。”金管会并称，规划于今年底再移回国内保管的金额约3.5兆(万亿)元。
国际板债券部分，金管会预计2017年8月底前保险业投资之国际板债券亦将全部移回国内保管。
金管会也提到将在兼顾金融稳定的前提下，持续扩大国际证券业务分公司(OSU)及国际保险业务分公司(OIU)业务与发展空间，目前并已开放OIU境外客户保费融资、协助OIU境外客户透过信用卡支付保费，及开放电子支付机构可代理收付OIU保单相关款项。
截至目前，金管会已核准17家OSU及18家OIU为境外人士提供金融服务。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502