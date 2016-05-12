版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 18:15 BJT

标题新闻：伊拉克4月取代沙特成为对印度原油供应最多的国家，为去年12月以来首次--数据

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐