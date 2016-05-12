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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 18:25 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小涨，因日圆兑美元下跌

10月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高1.7日圆或0.3%，报每公斤182.9日圆。

日圆周四下跌，因有臆测认为，日本央行可能最早下月扩大货币刺激举措，引发投资者抛盘。

美元兑日圆 处于109.17日圆附近，较早盘水平大幅上涨。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌95元人民币，收于每吨11,800元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶 最新报每公斤146.90美分，上涨0.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/刘秀红；审校 杜明霞)

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