更新版 1-台湾货币市场：大型银行资金多缺不一，需求转旺令短率蠢动向上

* 短率蠢动向上，需求转旺 * 短票利率维稳 * 投信普遍缺钱，债券RP市场不敢乐观 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月12日 - 台湾银行间拆款利率周四蠢动，略有上行压力。资金调度人士指出 ，由于大型银行资金多缺不一，拆款利率在需求转盛之下，有走高契机；至于短票和债券附 买回利率则大致持稳。 交易员表示，今日有两年期定存单交割300亿台币，造成市场资金波动，大型银行有的 多，有的缺，市场资金并不平顺。不过多钱银行还能调高拆出利率，借入一方也多愿意买单 。 〞需求还不错啊，票券商也不敢卢(胡闹)了，九点多就乖乖打电话来敲(交易)。〞一位 大型银行交易员说，需求转旺下，今日能够顺利调高对银行同业/票券商的拆出利率1基点左 右。 本地时间18:26 今日收盘 上日收盘 台币兑美元 32.542 32.528 台湾加权股价指数<.TWII 8,108.05 8,135.56 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.230% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.200-0.310% 0.200-0.310% --两周拆款利率区间 0.230-0.320% 0.230-0.310% **短票利率维稳** 短票方面，一大型票券商交易员指出，大型银行不是普遍多钱，虽然现在只是月中，但 若是大型银行持续在货币市场拆入，不排除短率会普遍回升；不过今日还能稳于先前水位。 〞还好，不用提高利率也都拿得到(钱)。〞一位大型票券商交易员说。 他们认为，眼前情况对资金情势不能太乐观，保守调度是各方的心态。至于台湾央行的 态度，目前可以观察明天央行的定存单冲销金额，做为后续央行是否续降短率的参考。 台湾央行官员先前表示，本周五(13日)将发行的七天期定存单，主要是为改善端午节连 续假期后存单到期金额过高情形，因此不会像14天存单一样成为常态发行的标的。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%，同上日 ，但也有部分银行承做在0.31%。 集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.296%，区间0.28-0.33%，金 额23.42亿台币；前日的加权平均利率在0.30%，区间0.28-0.36%，成交35.35亿台币。 台湾央行周四共发行1,835.2亿台币定存单，与今日存单到期金额1,631.2亿相较，定存 单发行余额增204亿台币。周五定存单到期为5,674亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为192亿台币，累计超额准备2,215亿台币、加 计前期1%的超额准备为3,389亿台币。 **投信普遍缺钱** 债券附买回(RP)市场方面，交易商认为，资金不像前两天宽松，要花时间找钱，尤其是 投信普遍有被赎回压力，部分寿险则缺钱。 票券商交易员也表示，投信缺资金，缺口只能找银行补，还好银行大致有钱，不至于借 不到。不过接下来的资金情势则是不应该太乐观。 〞看起来会紧到月底，〞一位大型票券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30%左右，大致同上日；短天 期及一个月天期公司债附买回利率同上日，在0.37-0.39%，也和上日相似。 大型票券商与金融机构承作债券附买回利率则没太大变化；今日短天期公债附买回利率 区间在0.23-0.25%；公司债附买回利率成交0.23-0.30%；与银行承做的债券附买回利率主要 成交在0.28-0.30%，因今日市况不若先前宽裕，成交多在区间高位。(完) (审校 张喜良)