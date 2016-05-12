版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 18:34 BJT

东南亚股市：菲律宾连日升势遭遇获利了结收低，泰国涨逾1%

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   350.19     1.01   +0.29   +5.22   332.82
    新加坡                     2745.39    12.52   +0.46   -4.76  2882.73
    马来西亚                  1648.98     4.40   +0.27   -2.57  1692.51
    泰国                      1399.31    16.90   +1.22   +8.64  1288.02
    印尼                      4803.32     3.36   +0.07   +4.58  4593.01
    菲律宾                     7325.04   -71.48   -0.97   +5.36  6952.08
    越南                        612.12    -1.94   -0.32   +5.71   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐