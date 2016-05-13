重温稿--台湾货币市场：大型银行资金多缺不一，需求转旺令短率蠢动向上

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率蠢动向上，需求转旺 * 短票利率维稳 * 投信普遍缺钱，债券RP市场不敢乐观 记者 高洁如 路透台北5月12日 - 台湾银行间拆款利率周四蠢动，略有上行压力。资金调度人士指出 ，由于大型银行资金多缺不一，拆款利率在需求转盛之下，有走高契机；至于短票和债券附 买回利率则大致持稳。 交易员表示，今日有两年期定存单交割300亿台币，造成市场资金波动，大型银行有的 多，有的缺，市场资金并不平顺。不过多钱银行还能调高拆出利率，借入一方也多愿意买单 。 〞需求还不错啊，票券商也不敢卢(胡闹)了，九点多就乖乖打电话来敲(交易)。〞一位 大型银行交易员说，需求转旺下，今日能够顺利调高对银行同业/票券商的拆出利率1基点左 右。 本地时间18:26 今日收盘 上日收盘 台币兑美元 32.542 32.528 台湾加权股价指数<.TWII 8,108.05 8,135.56 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.230% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.200-0.310% 0.200-0.310% --两周拆款利率区间 0.230-0.320% 0.230-0.310% **短票利率维稳** 短票方面，一大型票券商交易员指出，大型银行不是普遍多钱，虽然现在只是月中，但 若是大型银行持续在货币市场拆入，不排除短率会普遍回升；不过今日还能稳于先前水位。 〞还好，不用提高利率也都拿得到(钱)。〞一位大型票券商交易员说。 他们认为，眼前情况对资金情势不能太乐观，保守调度是各方的心态。至于台湾央行的 态度，目前可以观察明天央行的定存单冲销金额，做为后续央行是否续降短率的参考。 台湾央行官员先前表示，本周五(13日)将发行的七天期定存单，主要是为改善端午节连 续假期后存单到期金额过高情形，因此不会像14天存单一样成为常态发行的标的。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%，同上日 ，但也有部分银行承做在0.31%。 集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.296%，区间0.28-0.33%，金 额23.42亿台币；前日的加权平均利率在0.30%，区间0.28-0.36%，成交35.35亿台币。 台湾央行周四共发行1,835.2亿台币定存单，与今日存单到期金额1,631.2亿相较，定存 单发行余额增204亿台币。周五定存单到期为5,674亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为192亿台币，累计超额准备2,215亿台币、加 计前期1%的超额准备为3,389亿台币。 **投信普遍缺钱** 债券附买回(RP)市场方面，交易商认为，资金不像前两天宽松，要花时间找钱，尤其是 投信普遍有被赎回压力，部分寿险则缺钱。 票券商交易员也表示，投信缺资金，缺口只能找银行补，还好银行大致有钱，不至于借 不到。不过接下来的资金情势则是不应该太乐观。 〞看起来会紧到月底，〞一位大型票券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30%左右，大致同上日；短天 期及一个月天期公司债附买回利率同上日，在0.37-0.39%，也和上日相似。 大型票券商与金融机构承作债券附买回利率则没太大变化；今日短天期公债附买回利率 区间在0.23-0.25%；公司债附买回利率成交0.23-0.30%；与银行承做的债券附买回利率主要 成交在0.28-0.30%，因今日市况不若先前宽裕，成交多在区间高位。(完) (审校 张喜良)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。