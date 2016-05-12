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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 18:42 BJT

中国新债：宁夏下周四招标发行46.21亿专项地方债，期限三至10年

路透北京5月12日 - 中国宁夏回族自治区省财政厅周四公告称，将于下周四(19日)招标
发行总额46.21亿元人民币专项地方债，含三、五、七、10年四个期限。
    
    上述专项债为宁夏今年第一至四期，全部为置换债券，大公国际资信评估有限公司对该
债券评级为AAA。
    
    具体发行规模和招标时间如下：
 类别        期限         规模（亿元  招标时间              发行期
                          ）                                
 专项债券    三年                 14  5月19日10:20-11:00    5月20日
             五年                 14                                 
             七年                 14                                 
             10年               4.21                                 
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个
工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值
上浮15%之间。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    据路透统计，截至今日，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分
之二。 
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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