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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 18:53 BJT

两岸金融：台湾金管会同意彰化银行申请赴陆选定南京市设立子银行

路透台北5月12日 - 台湾金管会周四表示同意彰化银行 申请赴陆选定南京市设立子银行，并拟于该子行下增设南京分行，以掌握大陆经济调整转型及人民币国际化商机。

金管会表示，彰化银行于大陆分行目前营运资金共计25亿人民币，该等资金将直接拨充为子行的注册资本。此外该案属分行改制为子行的型态。

彰化银行目前于大陆已设立昆山分行、东莞分行及福州分行等3家分行并已开业。

近期金管会同意多起赴陆扩点申请案，周二甫同意国泰金控 旗下国泰世华银行申设厦门分行及中信金控 旗下中国信托银行申请赴大陆厦门市参股投资消费金融公司。

中国信托商业银行此次申请赴厦门参股投资消费金融公司，交易金额为1.7亿人民币，持股比例34%。

目前国泰世华商业银行在大陆设有上海分行、青岛分行、上海闵行支行、上海自贸试验区支行及上海嘉定支行等五家分(支)行，另金管会日前也同意该行上海子行及深圳分行向大陆主管机关申请设立。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)

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