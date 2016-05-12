两岸金融：台湾金管会同意彰化银行申请赴陆选定南京市设立子银行

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透台北5月12日 - 台湾金管会周四表示同意彰化银行 申请赴陆选定南京市设立子银行，并拟于该子行下增设南京分行，以掌握大陆经济调整转型及人民币国际化商机。
金管会表示，彰化银行于大陆分行目前营运资金共计25亿人民币，该等资金将直接拨充为子行的注册资本。此外该案属分行改制为子行的型态。
彰化银行目前于大陆已设立昆山分行、东莞分行及福州分行等3家分行并已开业。
近期金管会同意多起赴陆扩点申请案，周二甫同意国泰金控 旗下国泰世华银行申设厦门分行及中信金控 旗下中国信托银行申请赴大陆厦门市参股投资消费金融公司。
中国信托商业银行此次申请赴厦门参股投资消费金融公司，交易金额为1.7亿人民币，持股比例34%。
目前国泰世华商业银行在大陆设有上海分行、青岛分行、上海闵行支行、上海自贸试验区支行及上海嘉定支行等五家分(支)行，另金管会日前也同意该行上海子行及深圳分行向大陆主管机关申请设立。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502