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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 21:46 BJT

美国热股：中概股欢聚时代盘初股价急挫逾6%，因报导称私有化要约暂停

路透5月12日 - 华尔街日报引述消息人士称，基于中国资本市场的不确定性，投资者暂停对中国视频流媒体网站运营商欢聚时代 的25亿美元私有化要约。

欢聚时代周四盘初股价急跌6.5%，报43.92美元。(完)

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