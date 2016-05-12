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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 19:03 BJT

中国新债：厦门定向发行27.85亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京5月12日 - 中国厦门市财政局周四稍晚公告称，当日采用定向承销方式发行了总额27.8466亿元
人民币的一般和专项地方债，其中一般债12.2971亿元，专项债15.5495亿元，利率较下限上浮比例均为15%。
    
    厦门本次定向发行的一般债含三、五、七和10年期，利率分别为2.96%、3.11%、3.36%和3.33%；专项债包
括五年和10年期，利率与同期限一般债相同。
    
    
    以下为厦门市定向地方债具体发行情况：
  债券类别   规模（亿元  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
                 ）         ）         ）         ）            ）           ）
  一般债券     2.4594        3        2.96       2.57           39           15
  一般债券     3.6891        5        3.11       2.71           40           15
  一般债券     3.6892        7        3.36       2.92           44           15
  一般债券     2.4594       10        3.33        2.9           43           15
    合计      12.2971                                                         
  专项债券     7.7747        5        3.11       2.71           40           15
  专项债券     7.7748       10        3.33        2.9           43           15
    合计      15.5495                                                         
 
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元，
占比约两成，公开招标占比近八成。
    
    据路透统计，截至目前，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分之二。 
    
    定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债
利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的1
0年一般和专项债的69个bp为最大。 
    
    中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改
善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个
人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 
       
    定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期
记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。
(完)
    
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 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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