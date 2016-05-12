中国新债：厦门定向发行27.85亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京5月12日 - 中国厦门市财政局周四稍晚公告称，当日采用定向承销方式发行了总额27.8466亿元 人民币的一般和专项地方债，其中一般债12.2971亿元，专项债15.5495亿元，利率较下限上浮比例均为15%。 厦门本次定向发行的一般债含三、五、七和10年期，利率分别为2.96%、3.11%、3.36%和3.33%；专项债包 括五年和10年期，利率与同期限一般债相同。 以下为厦门市定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% ） ） ） ） ） ） 一般债券 2.4594 3 2.96 2.57 39 15 一般债券 3.6891 5 3.11 2.71 40 15 一般债券 3.6892 7 3.36 2.92 44 15 一般债券 2.4594 10 3.33 2.9 43 15 合计 12.2971 专项债券 7.7747 5 3.11 2.71 40 15 专项债券 7.7748 10 3.33 2.9 43 15 合计 15.5495 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元， 占比约两成，公开招标占比近八成。 据路透统计，截至目前，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分之二。 定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债 利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的1 0年一般和专项债的69个bp为最大。 中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改 善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个 人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期 记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)