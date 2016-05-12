国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升至两周高位，但库存仍偏高

金属期市：伦铜连跌第二日，中国需求憧憬抑制跌势
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透新加坡5月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至两周高位每吨59.73美元，但贸易商对此置之不理，因石脑油库存持续处于高档。
“石脑油裂解价差上升除了归因汽油外，没有其他太多原因。”新加坡一贸易商说。
亚洲汽油裂解价差从近三周低点反弹，至七个交易日高位每桶8.03美元，但即便如此，仍较一年前的14.91美元低了约46%。
官方数据显示，5月11日止当周，新加坡陆上轻质馏分油库存减少6.5%或100万桶，至近三个月低点1,452.4万桶。
石脑油卖家依然承压。
新加坡现货交易方面，Socar向维多公司买进一批7月上半月的石脑油船货，每吨419美元，这是本周第一笔石脑油现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠