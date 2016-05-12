国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升至两周高位，但库存仍偏高

路透新加坡5月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至两周高位每吨59.73美元，但贸易商对此置之不理，因石脑油库存持续处于高档。

“石脑油裂解价差上升除了归因汽油外，没有其他太多原因。”新加坡一贸易商说。

亚洲汽油裂解价差从近三周低点反弹，至七个交易日高位每桶8.03美元，但即便如此，仍较一年前的14.91美元低了约46%。

官方数据显示，5月11日止当周，新加坡陆上轻质馏分油库存减少6.5%或100万桶，至近三个月低点1,452.4万桶。

石脑油卖家依然承压。

新加坡现货交易方面，Socar向维多公司买进一批7月上半月的石脑油船货，每吨419美元，这是本周第一笔石脑油现货交易。(完)

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