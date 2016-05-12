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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 19:53 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低1.2%创一周最大跌幅，尾随大连跌势

路透吉隆坡5月12日 - 马来西亚棕榈油期货周四下跌，创一周来最大跌幅，跟随大连棕榈精炼油颓势，同时亦受马币小幅升值影响。

7月棕榈油期货 下跌1.2%，收报每吨2,646马币，为本周四个交易日以来第二度下跌。成交量52,993口，去年日均成交量44,600口。

“大连棕榈精炼油下跌，”吉隆坡一交易商称。

大连商品交易所成交最活跃的9月棕榈精炼油合约 周四下跌2.9%。

市场亦受马币升值拖累。马币兑美元周四升值0.4%，触及4.0170。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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