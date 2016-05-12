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市场报道 | 2016年 5月 12日 星期四 21:45 BJT

美国热股：孟山都盘初股价急升10%，因报导称德国拜耳考虑收购

路透5月12日 - 彭博报导称，德国拜耳 正在研究可能出价收购孟山都 。

孟山都及拜耳均拒绝置评。

孟山都股价周四盘初急升10%，报99.37美元。(完)

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