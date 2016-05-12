美国热股：孟山都盘初股价急升10%，因报导称德国拜耳考虑收购

标题新闻：英国首相特雷莎梅将于周二1145GMT发表有关英国退欧计划的演说--首相办公室
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路透5月12日 - 彭博报导称，德国拜耳 正在研究可能出价收购孟山都 。
孟山都及拜耳均拒绝置评。
孟山都股价周四盘初急升10%，报99.37美元。(完)
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路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠