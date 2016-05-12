表格：美国5月5日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：马来西亚央行料周四维持指标利率在3.00%不变，以稳定本币并支撑经济--路透调查
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路透华盛顿5月12日 - 美国农业部(USDA)周四公布，5月5日止当周农作物出口销售报告 (单位为千吨；棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 294.9 387.9 682.8 355.2 387.9 20,441.0 23,193.6 大麦 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 27.8 148.7 玉米 1,105.3 150.4 1,255.7 1,139.6 150.4 38,961.4 41,528.7 高粱 132.0 0.0 132.0 137.4 0.0 6,952.2 8,111.2 大豆 212.4 6.9 219.3 227.2 6.9 46,372.7 49,521.6 豆粕 115.3 27.8 143.1 119.0 27.8 9,098.2 10,322.2 豆油 16.8 0.0 16.8 16.8 0.0 775.3 685.7 皮马棉 5.2 2.1 7.3 5.2 2.1 475.5 357.7 陆地棉 103.5 3.2 106.7 118.9 11.5 7,815.5 10,268.3 稻米 39.5 15.0 54.5 39.7 15.0 2,986.5 3,109.2 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业雷诺兹烟草 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)