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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 06:12 BJT

****日韩经济指标预测--5月13日-5月20日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    5月9日当周

    5月13日(五)
      -- 韩国央行利率决定                           5月     1.50%       1.50%
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数      5月        --       40.80
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      5月        --       36.60        
    
    5月16日当周
    
    5月15日(日)
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)             4月        --       -0.1%
                               (较上年同期)                    --       -3.8%
    
    5月16日(一)
     --  韩国贸易收支(亿美元)                 4月修正值        --      顺差88
             出口(较上年同期)                                  --      -11.2%
             进口                                              --      -14.9%
    
    5月17日(二)
    0430 日本工业生产修正值                        3月         --       +3.6%
             产能利用率指数(较前月)                            --       -5.4%
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季       +0.1%      -0.3%
                              (环比年率)                     +0.2%      -1.1%
 
    5月18日(三)
    2100 韩国生产者物价指数(较上年同期)           4月          --       -3.3%
                              (较前月)                         --       -0.1%
    2350 日本机械订单(较前月)                     3月          --       -9.2%
                     (较上年同期)                              --       -0.7%
    
    5月19日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月20日(五)
    暂无重要经济数据公布。(完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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