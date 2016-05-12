日韩经济指标预测--5月13日-5月20日****

台湾证券：元大投信推连结美长期公债ETF，为集中市场首档债券ETF
路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日当周 5月13日(五) -- 韩国央行利率决定 5月 1.50% 1.50% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 40.80 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 36.60 5月16日当周 5月15日(日) 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 4月 -- -0.1% (较上年同期) -- -3.8% 5月16日(一) -- 韩国贸易收支(亿美元) 4月修正值 -- 顺差88 出口(较上年同期) -- -11.2% 进口 -- -14.9% 5月17日(二) 0430 日本工业生产修正值 3月 -- +3.6% 产能利用率指数(较前月) -- -5.4% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.1% -0.3% (环比年率) +0.2% -1.1% 5月18日(三) 2100 韩国生产者物价指数(较上年同期) 4月 -- -3.3% (较前月) -- -0.1% 2350 日本机械订单(较前月) 3月 -- -9.2% (较上年同期) -- -0.7% 5月19日(四) 暂无重要经济数据公布。 5月20日(五) 暂无重要经济数据公布。(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。
路透首尔1月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资 在韩国股市卖超85亿韩元。外资已连续三天卖超韩股，期间累计净卖出3, 563万亿韩元(3.0409亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月17日 -8.5 90.1 -82.8 ^1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% -0.5 -0.225% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.585% -1.0 0.595% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.38 +0.10 150.28 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场