《美国重要政经日程》--5月13日

表格：外资在韩国股市卖超85亿韩元，已连续三日卖超

路透首尔1月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资 在韩国股市卖超85亿韩元。外资已连续三天卖超韩股，期间累计净卖出3, 563万亿韩元(3.0409亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月17日 -8.5 90.1 -82.8 ^1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430