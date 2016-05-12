《美国重要政经日程》--5月13日

台湾证券：元大投信推连结美长期公债ETF，为集中市场首档债券ETF
路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 4月生产者物价指数(PPI)、4月零售销售
1400 - 3月企业库存、5月密西根大学消费者信心指数初值 (完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。
路透首尔1月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资 在韩国股市卖超85亿韩元。外资已连续三天卖超韩股，期间累计净卖出3, 563万亿韩元(3.0409亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月17日 -8.5 90.1 -82.8 ^1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% -0.5 -0.225% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.585% -1.0 0.595% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.38 +0.10 150.28 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场