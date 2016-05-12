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市场报道 | 2016年 5月 13日 星期五 06:13 BJT

《美国重要政经日程》--5月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 4月生产者物价指数(PPI)、4月零售销售

1400 - 3月企业库存、5月密西根大学消费者信心指数初值 (完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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