美国利率：堪萨斯联储总裁乔治称，当前利率水平太低

路透5月12日 - 美国堪萨斯联储总裁乔治周四表示，美国联邦储备理事会(美联储，FED)的利率水平太低，有可能激励企业过度负债。

美联储决策者基本认为美国应逐步加息，但乔治在过去两次政策会议上均持反对意见，支持加息。她周四的言论表明，第一季经济成长疲弱并未改变她的看法。

“我支持逐步推动短期利率升向更正常的水准，但我认为，就目前的经济形势来看，现在的利率太低，”乔治在为一次活动准备的讲稿中称。

乔治警告称，过低利率持续太长时间会给经济带来风险。

“对利率敏感的行业可能因低利率而过度负债，并迅速扩张，然后再以破坏性的方式清理债务，”她说。

乔治后来在此次活动上表示称，万一美国经济需要更多支持举措，美联储也不应考虑负利率。