美国利率：堪萨斯联储总裁乔治称，当前利率水平太低

台湾证券：元大投信推连结美长期公债ETF，为集中市场首档债券ETF
路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。
路透5月12日 - 美国堪萨斯联储总裁乔治周四表示，美国联邦储备理事会(美联储，FED)的利率水平太低，有可能激励企业过度负债。
美联储决策者基本认为美国应逐步加息，但乔治在过去两次政策会议上均持反对意见，支持加息。她周四的言论表明，第一季经济成长疲弱并未改变她的看法。
“我支持逐步推动短期利率升向更正常的水准，但我认为，就目前的经济形势来看，现在的利率太低，”乔治在为一次活动准备的讲稿中称。
乔治警告称，过低利率持续太长时间会给经济带来风险。
“对利率敏感的行业可能因低利率而过度负债，并迅速扩张，然后再以破坏性的方式清理债务，”她说。
乔治后来在此次活动上表示称，万一美国经济需要更多支持举措，美联储也不应考虑负利率。
“我认为就美国的情况而言我们不应考虑(负利率)，很高兴我们也不必考虑，”乔治说。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。
路透首尔1月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资 在韩国股市卖超85亿韩元。外资已连续三天卖超韩股，期间累计净卖出3, 563万亿韩元(3.0409亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月17日 -8.5 90.1 -82.8 ^1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% -0.5 -0.225% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.585% -1.0 0.595% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.38 +0.10 150.28 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场