版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 08:35 BJT

路透基点：台湾南茂科技五年期贷款规模扩大至132亿台币--TRLPC

路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市电子企业--南茂科技股份有限公司已将五年期贷款的融资规模从120亿台币提高至132亿台币(4.06亿美元)，此前在一般银团阶段有七家银行承贷。

台湾银行、台湾土地银行和合作金库担任牵头行兼簿记行。台湾土地银行担任额度代理行。

这笔贷款由A档83亿台币定期贷款和B档49亿台币等额循环贷款组成，后者可以以美元或台币形式提取。

A档和B档台币贷款的利率较一年期邮政储蓄利率分别加码46和56个基点。税前利率下限为1.7%。B档美元贷款的利率为较三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。

银行享有的最高前端费为40个基点。贷款料在5月16日签署。

以下为额度分配情况(单位：百万台币)：

牵头行兼簿记行

台湾土地银行 3,000

台湾银行 2,500

合作金库 2,500

牵头行

台新国际商业银行 1,600

彰化商业银行 1,000

华南商业银行 850

元大商业银行 850

参贷行

台湾大众银行 400

台湾新光商业银行 300

板信银行 200

总计 13,200

(完) (编译 许娜；审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐