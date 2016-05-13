路透基点：台湾南茂科技五年期贷款规模扩大至132亿台币--TRLPC

路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市电子企业--南茂科技股份有限公司已将五年期贷款的融资规模从120亿台币提高至132亿台币(4.06亿美元)，此前在一般银团阶段有七家银行承贷。

台湾银行、台湾土地银行和合作金库担任牵头行兼簿记行。台湾土地银行担任额度代理行。

这笔贷款由A档83亿台币定期贷款和B档49亿台币等额循环贷款组成，后者可以以美元或台币形式提取。

A档和B档台币贷款的利率较一年期邮政储蓄利率分别加码46和56个基点。税前利率下限为1.7%。B档美元贷款的利率为较三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。

银行享有的最高前端费为40个基点。贷款料在5月16日签署。

以下为额度分配情况(单位：百万台币)：

牵头行兼簿记行

台湾土地银行 3,000

台湾银行 2,500

合作金库 2,500

牵头行

台新国际商业银行 1,600

彰化商业银行 1,000

华南商业银行 850

元大商业银行 850

参贷行

台湾大众银行 400

台湾新光商业银行 300

板信银行 200

总计 13,200