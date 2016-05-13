《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月13日

*工商时报：

--金管会拟定多达100页的〞金融产业发展政策白皮书〞，预计下周将公开移交给新政府继续推动，金管会主委王俪玲昨天说，〞经济没有短期特效药，但让金融带动产业转型，三年内应会有正面效果。〞

--根据住展杂志公布最新调查发现，北台湾房市520档期估计新推案量仅1,222.4亿台币，创下2009年全球金融海啸以后同档期的新低量，也是史上次低。

*经济日报：

--金管会公布五大强化监理措施，下周上路，包括从严规范科技事业上柜条件，比照上市增订净值门槛，并将强制集保时间从一年延长至二年，集保适用对象也扩增研发等核心成员。

--寿险业掀起筹资潮，独立寿险公司南山人寿昨日公告，将发行额度250亿台币的无到期日累积次顺位债，市场预期年利率约3.5%-4%之间。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。