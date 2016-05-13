《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月13日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
*工商时报：
--金管会拟定多达100页的〞金融产业发展政策白皮书〞，预计下周将公开移交给新政府继续推动，金管会主委王俪玲昨天说，〞经济没有短期特效药，但让金融带动产业转型，三年内应会有正面效果。〞
--根据住展杂志公布最新调查发现，北台湾房市520档期估计新推案量仅1,222.4亿台币，创下2009年全球金融海啸以后同档期的新低量，也是史上次低。
*经济日报：
--金管会公布五大强化监理措施，下周上路，包括从严规范科技事业上柜条件，比照上市增订净值门槛，并将强制集保时间从一年延长至二年，集保适用对象也扩增研发等核心成员。
--寿险业掀起筹资潮，独立寿险公司南山人寿昨日公告，将发行额度250亿台币的无到期日累积次顺位债，市场预期年利率约3.5%-4%之间。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。