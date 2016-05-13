《香港报摘》--经济日报5月13日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**头版头条**
--中原集团筹划近一年的上市大计正式搁置，集团主席兼总裁施永青称，主要原因是另一股东王文彦提出很多不容易接受的要求，最坏打算是申请清盘，此外正筹划子公司利嘉阁上市。
**其他**
--周大福 继半年业绩后再发全年盈警，预计截至今年3月底止全年纯利按年减少40-50%，因大中华地区消费意慾疲弱以及黄金借贷的未变现对冲表现按年由收益转为亏损。
--嘉华国际 主席吕志和称，香港楼价自去年高位回落逾一成，对自住用家是入市的适合时机，相信楼价再跌机会较小；他又期望地价可再下调，但预计建筑成本会维持现水平。
--中国联通 首季收入录得1%增幅，董事长王晓初形容，公司收入已进入L形，收入情况逐步好转，预料绝大部分省份收入将于今年8月“转正”。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。