《香港报摘》--经济日报5月13日

**头版头条**

--中原集团筹划近一年的上市大计正式搁置，集团主席兼总裁施永青称，主要原因是另一股东王文彦提出很多不容易接受的要求，最坏打算是申请清盘，此外正筹划子公司利嘉阁上市。

**其他**

--周大福 继半年业绩后再发全年盈警，预计截至今年3月底止全年纯利按年减少40-50%，因大中华地区消费意慾疲弱以及黄金借贷的未变现对冲表现按年由收益转为亏损。

--嘉华国际 主席吕志和称，香港楼价自去年高位回落逾一成，对自住用家是入市的适合时机，相信楼价再跌机会较小；他又期望地价可再下调，但预计建筑成本会维持现水平。

--中国联通 首季收入录得1%增幅，董事长王晓初形容，公司收入已进入L形，收入情况逐步好转，预料绝大部分省份收入将于今年8月“转正”。（完）

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