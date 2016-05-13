《汇市简讯》美元兑日圆有买气但上档受限于109.50

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* 美元兑日圆整周在109.50前受抑，空头从中作梗？

* 有传闻显示日本出口商抛汇，但海外空头也在卖出

* 空头不想见到美元兑日圆回到110.00上方，一些日圆卖权卖家也这么想

* 若升至109.50上方、110.00，那么有可能会升向112，4月28日高位为111.88

* 一目均衡基准线108.72／转换线107.47为支撑位，云区110.63-114.66呈现下移

* 不同的市场人士有买兴，实际上是对日本央行和美联储有所期待

(完)

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