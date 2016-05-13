《香港报摘》--信报5月13日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**头版头条**
--电能实业 主席霍建宁表示，预期投标中的投资项目今年8、9月份会有结果，若最终未能落实，手头资金没有投资用途，会分派给股东。
**其他**
--长江基建 小股东在周年股东会上建议拆细每手股数以方便买卖，公司董事叶德铨回应指下次董事会将会郑重考虑，把每手股数由1,000改为500股。
--瑞声科技 公布截至今年3月的首季盈利6.19亿元人民币，按年升2.1%，按季跌38.8%。
--昆仑能源 主席黄维和称，公司的上游业务有可能出售予母公司或其他市场买家，相关工作已启动。 （完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。