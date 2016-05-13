《香港报摘》--信报5月13日

**头版头条**

--电能实业 主席霍建宁表示，预期投标中的投资项目今年8、9月份会有结果，若最终未能落实，手头资金没有投资用途，会分派给股东。

**其他**

--长江基建 小股东在周年股东会上建议拆细每手股数以方便买卖，公司董事叶德铨回应指下次董事会将会郑重考虑，把每手股数由1,000改为500股。

--瑞声科技 公布截至今年3月的首季盈利6.19亿元人民币，按年升2.1%，按季跌38.8%。

--昆仑能源 主席黄维和称，公司的上游业务有可能出售予母公司或其他市场买家，相关工作已启动。 （完）

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