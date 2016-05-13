中国产业：钼矿骨干企业成立联络小组，联合控产能以改善行业供给过剩

路透北京5月13日 - 中国证券报周五报导称，包括栾川钼矿、金堆城钼矿以及龙头矿山在内的数家钼矿骨干企业日前联合发布倡议书，将成立中国钼矿山企业联络小组，继续控制产能，降低产量，不参与低价倾销，旨在改善行业供给过剩局面。

倡议书指出，计划在2015年全国钼精矿产量减产9.18%的基础上，2016年继续减产10%；鼓励企业积极参与钼产品国家储备，减少销量。探讨推进商业储备新模式，共同维护钼原料市场秩序。

“2015年下半年以来，有色金属行业进入最困难的时期。钼行业产能过剩矛盾突出，行业竟争加剧，国际国内钼市场价格破位下跌，创2003年以来新低，钼矿山企业生产经营举步维艰。”倡议书称。

参与倡议书发布的钼矿骨干企业认为，钼市场价格严重背离行业基本面及市场供求关系，已低于行业平均生产成本。

钼是一种重要的战略资源金属，主要用于不锈钢和特钢的添加剂，广泛用于航空航天、核工业等国防军工领域。中国的钼金属需求主要在国内市场，对国际市场的出口甚少，国内供需关系是价格主导因素。

报导并指，钼资源的集中度很高，中国前五大钼矿占据了国内钼储量的77%，产量超过90%。排名前三的为栾川钼矿、大黑山钼矿、金堆城钼矿。其中，栾川钼矿探明储量为206万吨，是世界上最大的钼矿，洛阳钼业占有其76万吨的储量。金堆城钼矿探明储量为98万吨，归属于A股上市公司金钼股份 。