《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月13日

5月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较. (1美元=7.7605港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高9.38点，或0.05%，报17,720.5点。因电信股和必 需消费品类股上涨，扶助抵消了苹果大跌至两年低点带来的影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 116.530 -0.58 21777 9.043 中国铝业 7.730 -0.51 5937 2.400 中国移动 55.610 -0.16 212674 86.312 中国人寿 10.560 -1.49 215478 16.390 中石油 68.790 -0.69 26588 5.338 中石化 66.170 -1.09 23814 5.135 汇丰控股 30.990 -0.86 2422008 48.100 中电信 48.370 0.73 9080 3.754 中国联通 11.300 0.27 93386 8.769 兖州煤业 5.130 0.00 474 3.981 华能国际 28.000 0.50 12457 5.432 南方航空 32.230 0.16 2565 5.002 东方航空 28.080 -1.13 4093 4.358 中芯国际 4.220 4.98 13704 0.655 （完）