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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 08:32 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月13日

5月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.
(1美元=7.7605港元 )
    
    美股道琼工业指数 周四收高9.38点，或0.05%，报17,720.5点。因电信股和必
需消费品类股上涨，扶助抵消了苹果大跌至两年低点带来的影响。 
            
 公司名称              ADR代码     收盘价   涨跌幅  成交量    ADR折合每股普通
                                                              股
                                  （美元   （%）              (港元)
                                  ）                          
 中海油                           116.530  -0.58    21777     9.043
 中国铝业                         7.730    -0.51    5937      2.400
 中国移动                         55.610   -0.16    212674    86.312
 中国人寿                         10.560   -1.49    215478    16.390
 中石油                           68.790   -0.69    26588     5.338
 中石化                           66.170   -1.09    23814     5.135
 汇丰控股                         30.990   -0.86    2422008   48.100
 中电信                           48.370   0.73     9080      3.754
 中国联通                         11.300   0.27     93386     8.769
 兖州煤业                         5.130    0.00     474       3.981
 华能国际                         28.000   0.50     12457     5.432
 南方航空                         32.230   0.16     2565      5.002
 东方航空                         28.080   -1.13    4093      4.358
 中芯国际                         4.220    4.98     13704     0.655
    （完）

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