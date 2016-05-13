《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月13日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
5月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较. (1美元=7.7605港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高9.38点，或0.05%，报17,720.5点。因电信股和必 需消费品类股上涨，扶助抵消了苹果大跌至两年低点带来的影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 116.530 -0.58 21777 9.043 中国铝业 7.730 -0.51 5937 2.400 中国移动 55.610 -0.16 212674 86.312 中国人寿 10.560 -1.49 215478 16.390 中石油 68.790 -0.69 26588 5.338 中石化 66.170 -1.09 23814 5.135 汇丰控股 30.990 -0.86 2422008 48.100 中电信 48.370 0.73 9080 3.754 中国联通 11.300 0.27 93386 8.769 兖州煤业 5.130 0.00 474 3.981 华能国际 28.000 0.50 12457 5.432 南方航空 32.230 0.16 2565 5.002 东方航空 28.080 -1.13 4093 4.358 中芯国际 4.220 4.98 13704 0.655 （完）
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。