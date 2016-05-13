金砖国家：5月12日股汇市收盘纵览

路透5月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月12日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌，报806.68点。之前一日收报807.97点。

中国股市：沪综指震荡近收平，权重股获护盘市场观望氛围仍浓厚

中国汇市：购汇偏多致人民币微收贬，区间波动思维仍占上风

香港股市：恒生指数下跌创10周最低收位，受美股颓势拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.9%，报53,241.315点。

巴西汇市：雷亚尔下跌，投资者等待临时总统特梅尔公布他的政策框架，此前巴西参议院决定总统罗塞夫弹劾案进入审理程序。雷亚尔兑美元 收报3.4720/27，上日收报3.4450/56。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌1.42%，报45,190.3点；大盘综合指数 收盘下跌1.29%，报51,458.48点。

南非汇市：兰特下跌，受国内经济增长疑虑重压

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印度股市：收涨，ICICI Bank 等银行股涨幅居前，此前印度上议院通过新的破产法，以解决企业债问题并放宽企业经营环境。BSE指数 收盘上涨0.75%，报25,790.22点；NSE指数 收涨0.66%，报7,900.40点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.62/66.63，上日收报6.5550/66.5650。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.19%，报915.95点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.1%，报486.89点。