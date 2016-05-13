金砖国家：5月12日股汇市收盘纵览

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月12日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌，报806.68点。之前一日收报807.97点。
中国股市：沪综指震荡近收平，权重股获护盘市场观望氛围仍浓厚
中国汇市：购汇偏多致人民币微收贬，区间波动思维仍占上风
香港股市：恒生指数下跌创10周最低收位，受美股颓势拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.9%，报53,241.315点。
巴西汇市：雷亚尔下跌，投资者等待临时总统特梅尔公布他的政策框架，此前巴西参议院决定总统罗塞夫弹劾案进入审理程序。雷亚尔兑美元 收报3.4720/27，上日收报3.4450/56。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌1.42%，报45,190.3点；大盘综合指数 收盘下跌1.29%，报51,458.48点。
南非汇市：兰特下跌，受国内经济增长疑虑重压
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印度股市：收涨，ICICI Bank 等银行股涨幅居前，此前印度上议院通过新的破产法，以解决企业债问题并放宽企业经营环境。BSE指数 收盘上涨0.75%，报25,790.22点；NSE指数 收涨0.66%，报7,900.40点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.62/66.63，上日收报6.5550/66.5650。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.19%，报915.95点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.1%，报486.89点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.13%，报64.895；卢布兑欧元 升值0.53%，报73.893。(完) (整理 李春喜; 审校 郑茵)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。