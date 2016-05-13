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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 08:56 BJT

《全球汇市》美元坚守涨幅，等待美国数据提供新刺激

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1372  1.1375  -0.03  +4.71  1.0860
    美元/日圆            108.85  109.01  -0.15  -9.52  120.30
    欧元/日圆         123.82  123.99  -0.14  -5.10  130.47
    美元/瑞郎            0.9708  0.9701  +0.07  -3.09  1.0018
    英镑/美元            1.4436  1.4445  -0.06  -2.05  1.4738
    美元/加元            1.2845  1.2845  +0.00  -7.18  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5496  6.5478  +0.03  -0.28  6.5680
    澳元/美元            0.7309  0.7325  -0.22  +0.47  0.7275
    新西兰元/美元        0.6813  0.6812  +0.01  -0.18  0.6825
    澳元/日圆         79.540  79.810  -0.34  -9.22  87.620
    新西兰元/日圆     74.170  74.270  -0.13  -9.53  81.980
    英镑/日圆         157.19  157.48  -0.18 -11.30  177.22
    澳元/新西兰元     1.0725  1.0731  -0.06  +0.57  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 孙国玉/许娜/李爽/王丽鑫/戴素萍/郑茵)

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