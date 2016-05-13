路透基点：中国岚桥集团向银行询问新贷款事宜--TRLPC

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透澳洲5月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国岚桥集团已向银行征询意见，希望获得贷款，以补偿去年11月以5.06亿澳元赢得达尔文港(Port of Darwin)99年租赁经营权而投入的资金。
普华永道为这项新融资计划提供咨询服务。
租赁价格是该港口2016年预期未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的25倍。岚桥集团承诺在第一个五年支出第一笔3,500万澳元的资本支出，接下来25年进行2亿澳元的资本投资。
岚桥集团是中国一家未上市企业集团，在山东省海州湾北岸运营一个年吞吐量3,000万吨的港口，旗下有石油化工、港口物流、地产旅游、国际贸易四大产业板块。该集团在澳洲持有昆士兰油气生产商Westside Corp。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
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