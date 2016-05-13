路透基点：中国岚桥集团向银行询问新贷款事宜--TRLPC

路透澳洲5月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国岚桥集团已向银行征询意见，希望获得贷款，以补偿去年11月以5.06亿澳元赢得达尔文港(Port of Darwin)99年租赁经营权而投入的资金。

普华永道为这项新融资计划提供咨询服务。

租赁价格是该港口2016年预期未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的25倍。岚桥集团承诺在第一个五年支出第一笔3,500万澳元的资本支出，接下来25年进行2亿澳元的资本投资。

岚桥集团是中国一家未上市企业集团，在山东省海州湾北岸运营一个年吞吐量3,000万吨的港口，旗下有石油化工、港口物流、地产旅游、国际贸易四大产业板块。该集团在澳洲持有昆士兰油气生产商Westside Corp。(完)