台湾央行：开放申购7、10、91和182天期存单，金额不限

路透台北5月13日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购7、10、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期5,674亿台币。

今日央行存单各天期发行利率如下：7天期为0.22%；10天期为0.25%；91天期为0.72%；182天期则为0.84%。