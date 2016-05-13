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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 08:48 BJT

台湾央行：开放申购7、10、91和182天期存单，金额不限

路透台北5月13日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购7、10、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期5,674亿台币。

今日央行存单各天期发行利率如下：7天期为0.22%；10天期为0.25%；91天期为0.72%；182天期则为0.84%。

央行上日发行1,835.2亿台币定存单。(完) (记者 董永年；; 审校 杨淑祯)

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