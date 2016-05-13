《全球重要经济事件一览表》--5月13日-5月20日

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5月13日(五)

美国萨克拉门托--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在萨克拉门托经济论坛上讲话(2225)。

利物浦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔发表演说(1230)。

伦敦--国际货币基金组织(IMF)在英国财政部召开新闻发布会，发表对英国的年度经济评估(0900)。

伦敦--英国央行公布首席经济学家霍尔丹在5月12日爱丁堡一次晚宴上讲话的文稿(0900)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本时事通讯社举办的活动中发表演说(0330)。

马德里--西班牙央行总裁林德出席German Bernacer Award颁奖 典礼(1100)。

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在German Bernacer Award颁奖 典礼上发表讲话(1200)。

伦敦--印度央行总裁拉詹发表讲话(0700)。

首尔--韩国央行召开货币政策会议，将宣布利率决议(0100)。

5月15日(日)

北京--第九届中国国际钢铁大会(至18日)。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。

5月16日(一)

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)主持会议，主题为“结束太大而不能倒问题”(2300)，美联储前主席贝南克将参加会议。

渥太华--加拿大央行发表有关经济与央行的半年度专题文章(1430)。

韩国世宗--韩国开发研究院(KDI)与韩国企划财政部将主持经济合作暨发展组织(OECD)研讨会(0100)。

5月17日(二)

华盛顿--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席一场讨论会(1625)。

美国米德兰--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席该行主办的社区论坛(1715)。

悉尼--澳洲央行公布5月政策会议记录(0130)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特发表演说(0745)。

里斯本--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席名为“银行业的现在与未来”会议(1545)。

比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三日的货币政策委员会会议(至5月19日)。

5月18日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月政策会议记录(1800)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定预定公布。

挪威斯塔万格--挪威央行总裁奥尔森就货币政策主题发表讲话(0715)。

雅加达--印尼央行举行管理委员会会议(至5月19日)。

5月19日(四)

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加简报会，讨论月度报告“美国经济掠影”(1430)。

波多若斯--斯洛文尼亚央行-IMF高级别研讨会(至5月20日)。

都柏林--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)在资本市场大会上发表讲话(1200)。

雅加达--印尼央行利率决定(0800)。

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。

5月20日(五)

日本仙台市--七国集团(G7)财长和央行总裁在日本仙台市召开会议(至5月21日)。

北京--科博会2016中国金融论坛(至21日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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