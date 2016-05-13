国际油市：油价因美元升值而下滑，俄罗斯警告明年仍将供过于求

0025GMT，布兰特原油期货 交投于47.71美元，较上日结算价下跌0.37美元。

美国原油期货 跌0.41美元至每桶46.29。

但分析师称，原油产出下降，特别是北美地区的产出下降，阻止了油价进一步走低。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国原油产量已较1月触及的年内高位下降4.7%至每日880万桶，较2015年峰值减少8.4%。

加拿大油砂田区域的生产因大火被迫中断后，截至周三的日产量仍比正常水平低约100万桶，不过运营商称他们正在逐步恢复生产。

然而俄罗斯能源部长诺瓦克周四对记者表示，全球石油供应过剩规模为每日150万桶，市场可能要到2017年上半年才会恢复平衡。(完)

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