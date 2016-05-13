《交易视点》追价无力难免面临筹码换手考验，台债量能是关键--凯基证券

路透台北5月13日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，技术面出现红K吞噬的扭转型态，显然利率在连续多日下跌后出现追价无力的窘况，后续难免面临筹码换手的考验，因此量能的表现视为关键。由于下周有长券标售以及增额券发行，行情可能维持低档震荡的格局，操作上仍先维持主流券抛补为主，预期五年券105/5期 交易区间0.50-0.56%、十年券105/4期 0.77-0.85%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)