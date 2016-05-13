《交易视点》追价无力难免面临筹码换手考验，台债量能是关键--凯基证券

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月13日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，技术面出现红K吞噬的扭转型态，显然利率在连续多日下跌后出现追价无力的窘况，后续难免面临筹码换手的考验，因此量能的表现视为关键。由于下周有长券标售以及增额券发行，行情可能维持低档震荡的格局，操作上仍先维持主流券抛补为主，预期五年券105/5期 交易区间0.50-0.56%、十年券105/4期 0.77-0.85%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。