主要国家经济指标预测--5月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月16日(一) -- 中国的银行结售汇数据 4月 -- -- -- 中国的银行涉外代客收付款数据 4月 -- -- -- 韩国贸易收支(亿美元) 4月修正值 -- 顺差88 出口(较上年同期) -- -11.2% 进口 -- -14.9% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 7.00 9.56 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 59 58 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 3月 -- 净流入335 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入99 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月13日(五) -- 韩国央行利率决定 5月 1.50% 1.50% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 39.0 -- 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 38.5 -- 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 49.6 -- 0300 新西兰公债海外持有比例 4月 63.2% -- 0600 德国经季节调整GDP(较前季) 第一季初值 +0.7% +0.6% 未经季节调整GDP(较上年同期) +1.3% +1.5% 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 -0.5% -0.5% (较上年同期) -0.3% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.4% -0.4% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第一季 +0.2% -- 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.9% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 -3.6% -2.5% (较上年同期) -4.5% -2.7% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.5% +0.6% (较上年同期) +1.5% +1.6% 0900 意大利CPI(较前月) 4月终值 -0.1% -- (较上年同期) -0.5% -0.4% HICP(较前月) +0.2% -- (较上年同期) -0.4% -0.3% 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 4月 持平 +0.2% (较前月) +0.2% +0.3% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.9% +1.0% (较前月) +0.1% +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) +0.9% -- (较前月) +0.3% -- 1230 美国零售销售(较前月) 4月 +1.3% +0.8% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.8% +0.5% 1400 美国企业库存(较前月) 3月 +0.4% +0.2% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 5月初值 95.8 90.0 现况指数 108.6 106.5 预期指数 87.5 78.1 5月15日(日) 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 4月 -0.3% -0.2% (较上年同期) -4.2% -3.7% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉/张若琪；审校 白云)