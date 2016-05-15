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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--5月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段    预估值       前值
    5月16日(一)
     --  中国的银行结售汇数据                       4月           --         --
     --  中国的银行涉外代客收付款数据               4月           --         -- 
     --  韩国贸易收支(亿美元)                 4月修正值           --      顺差88
             出口(较上年同期)                                     --      -11.2%
             进口                                                 --      -14.9%
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数             5月          7.00       9.56
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数       5月            59         58
    2000 美国整体净资本流动(亿美元)                 3月           --   净流入335
             外国购买美国公债(亿美元)                             --    净买入99
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    5月13日(五)
      -- 韩国央行利率决定                           5月         1.50%      1.50%      
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数      5月          39.0        --       
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      5月          38.5        --       
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数      5月          49.6        --
    0300 新西兰公债海外持有比例                     4月         63.2%        --       

    0600 德国经季节调整GDP(较前季)             第一季初值       +0.7%      +0.6%      
             未经季节调整GDP(较上年同期)                        +1.3%      +1.5%      
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     4月终值       -0.5%      -0.5%      
                                 (较上年同期)                   -0.3%      -0.3%      
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        -0.4%      -0.4%      
                            (较上年同期)                        -0.1%      -0.1%      
    0645 法国非农就业岗位(较前季)                  第一季       +0.2%        --       
    0800 意大利GDP(较前季)                     第一季初值       +0.3%      +0.3%      
                      (较上年同期)                              +1.0%      +0.9%      
    0830 英国建筑业产出(较前月)                     3月         -3.6%      -2.5%      
                       (较上年同期)                             -4.5%      -2.7%      
    0900 欧元区GDP(较前季)                      第一季初值      +0.5%      +0.6%      
                  (较上年同期)                                  +1.5%      +1.6%      
    0900 意大利CPI(较前月)                        4月终值       -0.1%        --        
                  (较上年同期)                                  -0.5%      -0.4%      
               HICP(较前月)                                     +0.2%        --       
                   (较上年同期)                                 -0.4%      -0.3%      
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 4月         持平      +0.2%      
                                        (较前月)                +0.2%      +0.3%      
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                     +0.9%      +1.0%      
                               (较前月)                         +0.1%      +0.1%      
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)               +0.9%        --       
                                      (较前月)                  +0.3%        --        
    1230 美国零售销售(较前月)                        4月        +1.3%      +0.8%      
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.8%      +0.5%      
    1400 美国企业库存(较前月)                        3月        +0.4%      +0.2%      
    1400 美国密西根大学消费者信心指数             5月初值        95.8       90.0       
                             现况指数                           108.6      106.5      
                             预期指数                            87.5       78.1
    5月15日(日)
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)             4月         -0.3%      -0.2%
                               (较上年同期)                     -4.2%      -3.7%
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 孙国玉/张若琪；审校 白云)

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