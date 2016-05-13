《美国上市公司业绩公布日程表》--5月13日至5月20日

美国热股：珠宝商蒂芙尼11-12月假日季销售不及预期，股价下跌

路透1月17日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 表示，其11-12月假日季的销售“有所弱于”预期，因消费者支出下降以及旗下在纽约的旗舰店销售下滑。