版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 13日 星期五 09:20 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月13日至5月20日

路透5月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均
为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：

    
 开始日期     结束日期     公布时   公司代码   业绩季度及公司名称
                           间                  
 日-月-年     日-月-年                                                                  
 16-05-2016                AMC      A.N        Q2 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies) 
 17-05-2016                BMO      HD.N       Q1 2016 家得宝(Home Depot) 
 17-05-2016                BMO      TJX.N      Q1 2017 TJX Companies Inc 
 18-05-2016                BMO      TGT.N      Q1 2016 Target Corp 
 18-05-2016                BMO      HRL.N      Q2 2016 荷美尔(Hormel Foods Corp)
 18-05-2016                BMO      PGR.N      April 2016 Progressive Corp 
 18-05-2016                BMO      LOW.N      Q1 2016 Lowe's Companies Inc 
 18-05-2016                BMO      SPLS.OQ    Q1 2016 Staples Inc 
 18-05-2016                12:00    ADI.OQ     Q2 2016 Analog Devices Inc 
 18-05-2016                AMC      CSCO.OQ    Q3 2016 思科(Cisco System) 
 18-05-2016                AMC      LB.N       Q1 2016 L Brands Inc 
 18-05-2016                AMC      URBN.OQ    Q1 2017 Urban Outfitters Inc 
 18-05-2016                AMC      CRM.N      Q1 2017 Salesforce.com Inc 
 19-05-2016   23-05-2016   BMO      DLTR.OQ    Q1 2016 Dollar Tree Inc 
 19-05-2016                BMO      WMT.N      Q1 2017 沃尔玛(Wal-Mart)
 19-05-2016                BMO      AAP.N      Q1 2016 Advance Auto Parts Inc 
 19-05-2016                AMC      ROST.OQ    Q1 2016 Ross Stores Inc 
 19-05-2016                AMC      AMAT.OQ    Q2 2016 应用材料(Applied Materials)
 19-05-2016                AMC      ADSK.OQ    Q1 2017 Autodesk Inc 
 20-05-2016                BMO      FL.N       Q1 2016 Foot Locker Inc 
 20-05-2016                BMO      CPB.N      Q3 2016 Campbell Soup Co 
 20-05-2016                BMO      DE.N       Q2 2016 Deere & Co 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐