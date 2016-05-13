金属期市：伦铜小涨，但美元升值料令周线两连跌

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美元兑日圆和欧元周五守住涨幅，静候今日稍晚公布的美国数据，届时数据可能为美元走势定调。
隔夜美元上涨，因波士顿联储总裁罗森格伦称，如果第二季经济数据证实美国就业市场接近充分就业，通胀加速攀升，美联储应该再次升息。
上周美国初请失业金人口意外攀升，触及逾一年最高，继4月就业岗位增速放缓后，进一步加重了对美国就业市场体质的担忧。
中国银监会周四公布监管统计数据显示，今年一季度末，商业银行不良贷款率继续上升至1.75%，而风险抵补指标的拨备覆盖率继续下降至175.03%。
全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 公布第一季核心业务获利锐降57%，归因于铝价疲弱。业绩符合经纪商预期。但该公司称，市场显现改善迹象。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李爽 审校 王兴亚/龚芳)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。