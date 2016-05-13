金属期市：伦铜小涨，但美元升值料令周线两连跌

美元兑日圆和欧元周五守住涨幅，静候今日稍晚公布的美国数据，届时数据可能为美元走势定调。

隔夜美元上涨，因波士顿联储总裁罗森格伦称，如果第二季经济数据证实美国就业市场接近充分就业，通胀加速攀升，美联储应该再次升息。

上周美国初请失业金人口意外攀升，触及逾一年最高，继4月就业岗位增速放缓后，进一步加重了对美国就业市场体质的担忧。

中国银监会周四公布监管统计数据显示，今年一季度末，商业银行不良贷款率继续上升至1.75%，而风险抵补指标的拨备覆盖率继续下降至175.03%。

全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 公布第一季核心业务获利锐降57%，归因于铝价疲弱。业绩符合经纪商预期。但该公司称，市场显现改善迹象。(完)

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