《香港报摘》--其他报纸重要消息5月13日

**明报**

--消息人士指出，万达商业 私有化计划仍推进之中，正等待香港证监会回应，最快下周公布私有化方案。

--民生银行 宣布，由于包括收购作价在内的多个条款，未能在限期前与华富国际 达成协议，故正式终止交易，华富因就交易失效需要进行拨备以及市况低迷而发出盈警。

**星岛日报**

--离岸价兑美元 下试两个月新低，日间曾低见6.5474，跌近200点子，本周累跌约0.5%，较在岸人民币低水约300点子。

--大埔白石角住宅土地今天截标，由于卖地文件指可申请补价加入商业地楼面，令竞投吸引力上升，有大中财团表态参与竞投，项目获市场估值介于37.8-42.2亿港元。

**苹果日报**

--对冲基金Hayman Capital创办人巴斯出席美国拉斯维加斯一论坛时指，香港楼市陷入“自由落体”（free fall）状态，目前形势比1997年金融风暴差。

--投行滙丰指人民币目前仍被高估，料未来两年续有贬值空间，今年最坏情况每美元兑6.9人民币，但中长期升值步伐未变。

**东方日报**

--罗兵咸永道资产融资租赁服务总监梁嘉辉称，估计未来20年全球对新飞机的需求会超过3.8万架，涉资5.6万亿美元。

--滙丰私人银行（瑞士）就证监会早前提出的纪律处分提上诉，证券及期货事务上诉审裁处的聆诉程序结束，证监会及滙丰私银将于6月至8月期间互相提交文件。

**文汇报**

--IMAX中国 钠地电影院线运营商广州金逸影视签署收入分账协议，IMAX将在40家逸新开发及部分现有影院安装IMAX设备，预计在今年年底至2020年间陆续完成。（完）

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