《香港报摘》--其他报纸重要消息5月13日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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**明报**
--消息人士指出，万达商业 私有化计划仍推进之中，正等待香港证监会回应，最快下周公布私有化方案。
--民生银行 宣布，由于包括收购作价在内的多个条款，未能在限期前与华富国际 达成协议，故正式终止交易，华富因就交易失效需要进行拨备以及市况低迷而发出盈警。
**星岛日报**
--离岸价兑美元 下试两个月新低，日间曾低见6.5474，跌近200点子，本周累跌约0.5%，较在岸人民币低水约300点子。
--大埔白石角住宅土地今天截标，由于卖地文件指可申请补价加入商业地楼面，令竞投吸引力上升，有大中财团表态参与竞投，项目获市场估值介于37.8-42.2亿港元。
**苹果日报**
--对冲基金Hayman Capital创办人巴斯出席美国拉斯维加斯一论坛时指，香港楼市陷入“自由落体”（free fall）状态，目前形势比1997年金融风暴差。
--投行滙丰指人民币目前仍被高估，料未来两年续有贬值空间，今年最坏情况每美元兑6.9人民币，但中长期升值步伐未变。
**东方日报**
--罗兵咸永道资产融资租赁服务总监梁嘉辉称，估计未来20年全球对新飞机的需求会超过3.8万架，涉资5.6万亿美元。
--滙丰私人银行（瑞士）就证监会早前提出的纪律处分提上诉，证券及期货事务上诉审裁处的聆诉程序结束，证监会及滙丰私银将于6月至8月期间互相提交文件。
**文汇报**
--IMAX中国 钠地电影院线运营商广州金逸影视签署收入分账协议，IMAX将在40家逸新开发及部分现有影院安装IMAX设备，预计在今年年底至2020年间陆续完成。（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。