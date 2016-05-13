港报社评：中央沟通诚意拳拳，反对派应珍惜机会--文汇报5月13日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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主管港澳事务的全国人大常委会委员长张德江下周视察香港，行政会议非官守成员和10名立法会各党派议员代表包括4名反对派议员，获邀在下周三的欢迎晚宴前，与张德江以酒会形式会面。这是中央领导人首次以这种方式直接与反对派议员会面，充分显示中央政府与香港各党派包括反对派沟通的善意和诚意，表明中央努力促进香港消弭分歧，凝聚共识，达至和谐，为突破困局创造有利社会气氛。对话胜于对抗，沟通增进互信，希望所有获邀的反对派议员珍惜机会，放下成见，积极回应中央的诚意和苦心，坦诚参与和张德江的会面，不辜负中央政府和广大市民的期望。
根据消息人士透露，此次会面以小范围、轻松形式进行，会面没有任何前设，特首在引领张德江委员长进场后就会离开，让议员近距离直接与张德江倾谈，畅所欲言。虽然会面时间只有40分钟，但反对派议员可以提出任何意见和建议，中央政府作出这种突破性的会面安排，说明中央真心诚意与香港各界接触，愿意了解香港各种不同意见人士的意见，兼听广纳，开放包容。相信这一步如果能够顺利，今后的沟通就会有一个好的起点。
全国人大常委会2014年根据宪法和香港基本法作出「8·31」决定，为香港特区落实特首普选设定路线图、时间表，开启了香港落实普选的大门。可惜，立法会反对派议员綑绑否决政改方案，不仅扼杀了香港落实普选的机会，更挑战了中央对香港政制发展的权力。尽管如此，中央一再强调，与香港各界沟通的大门依然打开。此次张德江视察香港，专门安排与包括反对派议员在内的政界人士会面，一是彰显中央一切为香港好的诚意和胸襟，可以不计前嫌，真诚希望与反对派中认同「一国两制」和基本法的人士沟通；二是说明中央理性务实，全面准确把握香港的实际情况，清楚反对派在香港有一定的支持者，在立法会有一定数量议席，明白要解决香港的问题，也需要反对派的共同参与，希望能够促成反对派承担作为香港建制一分子的责任，为香港发展做具建设性的事情。
香港回归19年，「一国两制」取得瞩目成就。另一方面，香港长期积存的深层次矛盾始终未能有效解决，尤其是反对派逢中必反、逢特区政府必反，泛政治化愈演愈烈，政争不止，内耗空转，一再错过发展机遇，导致香港优势不断削弱，发展步伐放缓，民生改善困难，最终受害的是广大香港市民。港人早已厌倦了无日无之的政治争拗，不希望政争泛滥，阻碍香港发展，损害市民利益。如今国家落实「一带一路」、「十三五」规划等重战略、大措施，给香港带来千载难逢的机遇，能否把握的关键是香港能否摒弃政争，把握机遇，将机遇转化为实际效益。张德江委员长视察香港，主动邀请反对派议员直接会面，用心良苦，广大市民当然期待反对派议员把握机会，对中央的善意和诚意作出积极回应，这是香港的民心所向。反对派议员作为民意代表，应顺应民意，放下各种顾虑，与张德江会面。
以往反对派不时表示希望与中央官员沟通，如今中央提供了沟通机会，而且是与主管港澳事务的张德江委员长直接沟通，诚意拳拳。机会已经摆在面前，决定权掌握在反对派议员自己手中。参与会面，对反对派议员有百利无一害，有助与中央沟通了解，也能够顺应市民意愿，希望获邀的反对派议员不要犹豫不决，更不要制造借口推搪会面，应拿出勇气和智慧，为香港、为市民，也为自己作出明智的决定。
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