港报社评：让难得的面谈为港开新局--星岛日报5月13日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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全国人大委员长张德江下星期访港，将与四位泛民主派立法会议员面谈，其中包括三个主要泛民政党的代表。他是近年与泛民面谈的中央最高层官员。虽然时间短促，大家如果能够把握机会，有助日后持续沟通，以本港利益为共同出发点，突破香港的政治困局。
在中共党内坐第三把交椅的张德江，在中央政治局常委分工中，担任港澳工作协调小组组长。这是他担任此职三年多以来，首次来港视察。十多年前他出任广东省委书记期间，亦曾经访港，对香港并不陌生。
与以往国家领导人访港一样，政府广邀各界人士出席欢迎晚宴，包括全体立法会议员。不过，经常捣乱官方活动和议会秩序的梁国雄和黄毓民，今次不在邀请之列；而泛民认为大型晚宴没有交流机会，几乎全体泛民议员都表明不参加晚宴。
由于过去几年泛民一直被激进力量牵着鼻子走，中央态度又愈显强硬，导致双方持续对峙，到占领运动和普选政制改革而白热化。传统泛民政党无法向中央争取到足以向选民交差的让步，中央提出的沟通安排，泛民亦步步为营，忸忸怩怩，怕遭激进阵营标签为向中央屈服，影响支持度。还有四个月就到立法会选举，泛民更加要权衡选票得失。
不过，今时今日的形势有所转变。政府安排了在晚宴前的小围会见，让张德江与十位立法会议员攀谈，当中包括四位泛民议员，以往泛民曾经要求与有决策权的中央高层面对面交谈，如果今次拒绝，就显得出尔反尔。
此外，数月前的立法会新界东议席补选，投票结果反映出，激进选民会有传统泛民以外的选择，九月立法会选举会有更多激进新面孔角逐，泛民向激进靠拢，并不会赢得这些选民投票支持，反而可能令温和选民失望。
相信一些反对港独、不赞同武力抗争的选民，仍然希望泛民与中央加强沟通，积极回应中央今次释出的善意，从而打破僵局。
在占领运动和政改争议中落得两面不讨好的泛民，眼看部分新兴政治团体要走港独路线，有的接受港人「自决」望两面通吃，有的则清楚看到「自决」会激化中央与港矛盾，带来政经瘫痪，最后摧毁港人在一国两制下享有的种种保障。
张德江同意在小围酒会中与泛民面谈，证明中央希望与部分泛民政党建立可以沟通的关系，而不是完全排斥和对立。
虽然泛民和中央的矛盾不可能在短短会面时间内寥寥数语化解，但是，无论是巩固温和选民支持也好，为香港整体利益也好，泛民如能够从「有得倾」的态度出发，是一个好的开始。大家可以在这次会晤的基础上，发展日后持续深入沟通的方式，促成香港走出政治闷局，回到发展经济民生的正轨。
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