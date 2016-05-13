港报社评：当面向张德江提诉求，泛民议员犹豫什么？--明报5月13日

全国人大委员长张德江下周访港，他是目前中国体制内主管港澳事务的最高层官员。在港事蜩螗、人心浮动之际，张德江此行会带来什么信息，备受关注。同样重要的是，访港期间，张德江将与各方面人士会晤互动，这是向他反映意见的机会。不过，一贯摆出为民请命姿态的泛民议员，有人却利用获邀的机会操作「政治骚」；期望他们再深思，勿轻易放弃机会。泛民议员一直批评北京偏听，现在有机会当面向张德江表达意见，却又只顾「玩嘢」，忘却责任，这种取态完全是幼稚的表现。期望泛民议员成熟一点，都出席有张德江在席的活动，尽量争取机会向他表达意见。

张德江此行在港，虽云三日两夜，但是实际逗留时间只有约48小时。在行程紧凑下，已知有两个场合邀请了泛民议员，即是18日的晚宴和之前的小范围酒会。有关晚宴，据知全体泛民议员已经表示不会出席，晚宴前的酒会则有10名立法会议员获邀，其中泛民议员4人。总的而言，泛民议员如何应对这两场邀请难以令人苟同，因为就礼节而言显得失礼，就议员的角色责任则显得失职。

先说晚宴邀请。立法会议员获得邀请，主要与他们的宪制地位有关，其他许多人无这个机会，皆因没有立法会议员的尊贵身分。严格而言，议员赴会是体现作为议员的礼数。即使撇开宪制考量，单是有朋自远方来，有机会聚首吃一顿饭、得机交流反映意见，又何乐而不为？连基本礼貌也不达标的人，勿奢望会得到别人尊重。

泛民议员都缺席晚宴，其中一个理由是出席人数太多，连张德江在哪里也看不见，认为意义不大，云云。按这个逻辑，世界各国接待贵宾的国宴，根本就不用举行了，因为应邀出席人数众多，大多只能与主人家和贵宾遥距相望而已，难道出席这样国宴的人都犯贱？当然不是！除了攸关身分，更是体现一国、一地之礼的场合，出席的人是代表一个国家、这个社会接待客人，尽地主之谊。这是礼貌呀，议员！

至于晚宴前的小范围酒会，人数不多，其中10名立法会议员获邀，显示当局对议员的重视。其中4名泛民议员，据知除了刘慧卿、李国麟已经表明出席之外，梁家杰未决定，何秀兰先是表示不出席，其后转軚说再考虑。刘慧卿、李国麟决定正确，应予赞赏，这里不赘。梁家杰和何秀兰成熟一些吧！你们有不出席的理由吗？说晚宴无机会交流而缺席，现在餐前酒会，摆明有机会与张德江面对面互动交流，设若仍然不出席，那就不是形式和内涵问题，而是根本就在操作获邀一事另有盘算了。

泛民议员一直以来都批评中央偏听，不了解香港真正民意和实情，以致决策错误；泛民议员的说法有多少符合事实，识者心知肚明。总之，张德江愿意直面泛民议员，听意见也好、交流讨论也好，这都是直接向就香港事务决策有重大影响力的领导人陈述意见、表达诉求的机会，若贸然放弃就是彻头彻尾的失职。因此，梁家杰和何秀兰勿再忸忸怩怩了，理直气壮地宣布「赴会见张德江」吧！

有猜测说，4名泛民议员获邀出席餐前酒会，皆因全体泛民议员都表明不出席晚宴，所以才有此安排。是耶非耶，无从证实。不过，设若如此，则说明中央展示期望与泛民接触、沟通和互动的意愿。放在年前政改否决，中央与泛民关系跌至最低点，香港局势陷于衰败的景况下检视，这无疑是积极发展，会否成为扭转香港败局的契机，现阶段当然不能妄下判语。不过，若在香港有广泛民意基础的泛民阵营，坚持不与中央交流沟通，而是一味埋首对抗，则可以肯定地说香港之沉沦衰败，将难以挽回。 近年政治生态丕变，政治氛围诡异，泛民阵营对网上世界的民粹论政十分介怀，为了选票考量而经常出现被民粹牵着鼻子走的现象。泛民不能，也不应该与民意脱节。不过，民意的合理部分固然要汲取，不合理部分即使怎样起哄，作为政治领袖则有责任顶住压力，向民衆解说，而非随波逐流地被群衆领导，走向错误。社会上取态激进的人反对与中央沟通，他们声浪很大，但是在社会上只属少数，更多人认为应该与中央接触沟通，建立互信。因此，期望泛民除了与中央沟通，与激进力量清晰切割，带领香港重回和平理性非暴力的抗争道路，才是正途。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘