港报社评：立法会势将碎片化，选特首更添戏剧性--信报5月13日

今年九月立法会选举将出现百家争鸣的碎片化现象，看来虽不中亦不远矣。所谓碎片化，说的是无论建制派还是民主派，皆有各自不同的诸色人等冒出头来争夺那七十个席位，没有协调，遑论团结，各师各法施展浑身解数，参与激烈异常的争櫈仔游戏。

占中发起人戴耀廷曾经提出「雷动计划」，尝试将非建制派拉拢为一个有机结合的政治联盟，利用精密计算的协调手段来争取最大可能的票源和议席，避免浪费弹药自己人打自己人，从而众志成城一举击倒建制派。可是，这个「雷动计划」换来的是「雷打不动」的无奈，身处泛民光谱不同定位的组织或个人，大多拒绝协调，不管谁会鎅了谁的票，总之非要亲自出马参选不可。如今的非建制派，既有传统民主派，也有激进勇武派，还有本土派，甚至有人打正旗号鼓吹港独，谁都不能代表谁，争崩头的大混战可期，情况有点像电影《复仇者联盟》的内战，只是不知谁来饰演铁甲奇侠或者美国队长而已。

至于建制派，情况差不多，最低限度乍现了一个有意组党的乡事势力，企图另起炉灶分一杯羹，目标拉票对象是不满建制派爱理不理的新界人。至于自由党，有两点耐人寻味，其一是该党荣誉主席田北俊一向不赞成梁振英连任特首，其二是与自由党渊源甚深的香港电视主席王维基表明有意参选，唯一的政纲是「换特首」。

当然，有魔童之称的王维基早已退出自由党，回巢的机会不高，但他的这一个从政搅局行动，会否造成牵一发而动全身的蝴蝶效应，值得深思。更加令情况显得混乱的是，王维基既有可能凭藉倒梁旗帜吸纳泛民票源，亦有机会获得建制派选民的支持，毕竟建制派之中不排除也有很多人认为，梁特首不连任会是对香港比较好，否则在田北俊坐镇之下的自由党不会愈来愈受欢迎。港大民意研究计划最新公布的十大政团调查结果显示，自由党以四十四点七分，首夺十大政团第一位，力压排第二的公民党。

王维基开宗明义主张换特首，一来在立法会选举增添俗称「花生指数」的可观性，二来也许会为明年的特首选举带来充满悬念的戏剧性。假如换特首的参选政纲吸引到大量支持，魔童变身议员，那么可以预见，下一届立法会必然是人人争相以扳倒特首为己任，倒梁蔚然成风。由此再进一步推论，即使中央政府不愿「顺应民意」直截了当换特首，明年的特首选举亦极有可能出现「不只一个候选人」的较劲局面。

立法会主席曾钰成在报章专栏撰文分析特首选举，称让现任自动当选连任的好处是省却麻烦，不会像上次选举那样发生建制派阵营内讧，两个候选人互爆丑闻和互揭阴私；然而，只有一个候选人的风险其实更大，因为他仍然要获得选举委员会一半以上支持，即最少六百零一票。曾钰成写道：「除非这候选人是众望所归，人人都欢迎他当选。否则，如果有人十分反对他，一定会出尽办法不让他拿到选委会的六百零一票；爆丑闻、揭阴私的事怎能避免？万一出了一宗灾难性的丑闻，弄到要重选，岂非更加麻烦？这风险阿爷承受得了吗？」换言之，中央政府为了减轻风险，大有可能容许一个以上的候选人入闸「跑马仔」。

还有一点颇堪玩味，被问到是否支持梁振英连任，如今来自内地的各个权威人士皆不置可否，而且根据本报专栏作者余锦贤透露，因为倒梁而「搣柴」（褫夺全国政协委员名衔）的田北俊，传闻如今得到中央肯定，认为他仍是建制一员，纵使有不同意见，他的说话也值得参考，间接得到「平反」。由此观之，换特首作为一个政纲，或许是一个别有玄机的策略。

总而言之，下一届立法会势将碎片化，随之而来的是特首选举的波谲云诡。

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