背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表

1、以下为中国人民银行2016年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 5/13 300 2.25% 5/12 500 2.25% 5/11 800 2.25% 5/10 700 2.25% 5/9 200 2.25% 5/6 300 2.25% 5/5 1,300 2.25% 5/4 1,000 2.25% 5/3 1,000 2.25% 4/29 300 2.25% 4/28 1,100 2.25% 4/27 1,200 2.25% 4/26 1,400 2.25% 4/25 1,800 2.25% 4/22 2,400 2.25% 4/21 2,600 2.25% 4/20 2,500 2.25% 4/19 900 2.25% 4/18 300 2.25% 4/15 350 2.25% 4/14 400 2.25% 4/13 400 2.25% 4/12 600 2.25% 4/11 150 2.25% 4/8 200 2.25% 4/7 100 2.25% 4/6 300 2.25% 4/5 600 2.25% 4/1 1,400 2.25% 2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细： 操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率 暂无 注: 浏览央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 李宏薇; 审校 侯向明)