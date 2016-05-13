《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月13日

路透上海5月13日 - 流动性无忧，中国央行公开市场连续第三周实现净回笼，未到期逆回购余额也逐步回 落。不论是从官方权威人士表态，还是资金面自身要求，短期内难见货币政策进一步放松，维持稳定有望成为 主基调。 业内人士认为，中国经济增长仍设有底线，这决定了一定时期内，货币政策没有收紧的基础。政策真空期 ，不排除监管部门会采取加大对信贷投放结构调控等，来帮助实体经济获得更好的金融支持。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +2,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/7-5/13 -- -- -- 2,500 3,600 -- -1,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/30-5/6 -- -- -- 3,600 5,800 -- -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/23-4/29 -- -- -- 5,800 8,700 -- -2,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/16-4/22 -- -- -- 8,700 1,900 -- +6,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/9-4/15 -- -- -- 1,900 1,200 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/8 -- -- -- 1,200 3,950 -- -2,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/26-4/1 -- -- -- 3,950 3,800 -- 150 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/19-3/25 -- -- -- 3,800 2,000 -- 1,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/12-3/18 -- -- -- 2,000 1,150 -- 850 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/5-3/11 -- -- -- 1,150 3,200 -- -2,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/27-3/4 -- -- -- 3,200 11,600 -- -8,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/20-2/26 -- -- -- 8,800 9,600 -- -800 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/15-2/19 -- -- -- 1,400 5,950 -- -4,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/7-2/14 -- -- -- 100 -- -- +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/6 -- -- -- 6,200 1,800 -- +4,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/29 -- -- -- 8,800 1,900 -1,500 +5,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/16-1/22 -- -- -- 5,550 2,400 1,500 +4,650 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/9-1/15 -- -- -- 2,400 2,000 -- +400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- 2,000 100 -- +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)