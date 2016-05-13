《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月13日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海5月13日 - 流动性无忧，中国央行公开市场连续第三周实现净回笼，未到期逆回购余额也逐步回 落。不论是从官方权威人士表态，还是资金面自身要求，短期内难见货币政策进一步放松，维持稳定有望成为 主基调。 业内人士认为，中国经济增长仍设有底线，这决定了一定时期内，货币政策没有收紧的基础。政策真空期 ，不排除监管部门会采取加大对信贷投放结构调控等，来帮助实体经济获得更好的金融支持。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +2,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/7-5/13 -- -- -- 2,500 3,600 -- -1,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/30-5/6 -- -- -- 3,600 5,800 -- -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/23-4/29 -- -- -- 5,800 8,700 -- -2,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/16-4/22 -- -- -- 8,700 1,900 -- +6,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/9-4/15 -- -- -- 1,900 1,200 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/8 -- -- -- 1,200 3,950 -- -2,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/26-4/1 -- -- -- 3,950 3,800 -- 150 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/19-3/25 -- -- -- 3,800 2,000 -- 1,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/12-3/18 -- -- -- 2,000 1,150 -- 850 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/5-3/11 -- -- -- 1,150 3,200 -- -2,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/27-3/4 -- -- -- 3,200 11,600 -- -8,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/20-2/26 -- -- -- 8,800 9,600 -- -800 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/15-2/19 -- -- -- 1,400 5,950 -- -4,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/7-2/14 -- -- -- 100 -- -- +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/6 -- -- -- 6,200 1,800 -- +4,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/29 -- -- -- 8,800 1,900 -1,500 +5,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/16-1/22 -- -- -- 5,550 2,400 1,500 +4,650 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/9-1/15 -- -- -- 2,400 2,000 -- +400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- 2,000 100 -- +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。